ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –10.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –26.05.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО Правовые торги, действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 98,2 кв.м., к/н: 50:22:0050203:9592, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д.9, кв.209. П.1169-ПТ от 19.05.26. Собств.: Аскеров Т.В. Оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 12 471 790,40р.

2. Кв-ра, общ. пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:22:0060703:5224, адрес: МО, Люберецкий р-он, дп. Красково, ул. Школьная, д. 11, кв. 10. П.1163-ПТ от 19.05.26. Собств.: Алексеева А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 634 500,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:274153, адрес: МО, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д.9, корп.1, кв.32. П.1170-ПТ от 19.05.26. Собств.: Шахматов С.В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 4 501 600,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:231036, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д.80, кв.69. П.1164-ПТ от 19.05.26. Собств.: Корниенко Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 104 100,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:09:0080202:636, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. 2-я Володарская, д.5, кв.36. П.1097-ПТ от 15.04.26. Собств.: Барс Р.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 526 400,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-11 кв.м., к/н: 50:33:0010325:735; Жил. дом, общ. пл. 123,1 кв.м., к/н: 50:33:0010325:1824, адрес: МО, г.о. Ступино, с. Мышенское, тер. ТСН Мышенское, ул. Ясная, д. 2Б. П.1167-ПТ от 19.05.26. Собств.: Никитенко М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 434 400,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:28:0010567:1207, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское ш., д. 34, кв.74. П.1085-ПТ от 09.04.26. Собственник: Подзорова И.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 228 920,00р.

2. Жил. дом, общ. пл. 382,2 кв.м., к/н: 50:28:0090103:882; Баня, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:28:0090103:363; Зем. уч., общ. пл. 1833+/-15 кв.м., к/н: 50:28:0090103:140, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Пестово, ул. Дорожная, д.6. П.1075-ПТ от 09.04.26. Собственник: Крутиков Е.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 11 900 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:23:0030144:1619, адрес: МО, г.о. Люберцы, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 9, кв. 11. П.1127-ПТ от 30.04.26. Собственник: Лабина Г.Ф. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 4 461 605,12р.

4. Кв-ра, общ. пл. 64,4 кв.м., к/н: 50:20:0040306:2229, адрес: МО, г.о. Одинцовский, с. Лайково, мкр. Город - событие, д.68, кв.36. П.1122-ПТ от 30.04.26. Собственник: Долгушин А.В. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 5 035 478,88р.

5. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:24:0050913:106. Здание, общ. пл. 95 кв.м., к/н: 50:24:0050913:403, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, СНТ Лесная сказка, юго-восточнее д. Лыщиково, уч.65. П.1057-ПТ от 06.04.26. Собственник: Макарова Р.И. Взыск: Денисова Л.В. Цена: 350 200,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:48:0000000:10019, адрес: МО, г. Реутов, ул. Новая, д.7, кв. 51. П.1113-ПТ от 21.04.26. Собственник: Хиялова Л. Взыск: ООО ПКО АУС. Цена: 5 917 360,00р.

7. Нежилое помещение, общ. пл. 70,6 кв.м., к/н: 50:10:0010212:411, адрес: МО, г. Химки, ул.3 Космодемьянской, д.4, пом.004. П.1129-ПТ от 30.04.26. Собственник: Коваль К.Г. ранее Николаишвили К.Г. Взыск: Швецова Н.С. Цена: 4 535 600,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 38,6 кв.м., к/н: 50:10:0010308:663, адрес: МО, г. Химки, ул. Опанасенко, д.14А, корп.2, кв.3. П.1136-ПТ от 30.04.26. Собственник: Кузнецова М.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 297 537,96р.

9. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:10:0010403:1217, адрес: МО, г.о. Химки, г. Химки, ул. Совхозная, д. 8, кв.267. П.1080-ПТ от 09.04.26. Собственник: Кустикова Е.Н. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве УТ на основании Договора ИТ Приоритет. Цена: 7 244 800,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 39.5 кв.м., к/н: 50:25:0000000:16489, адрес: МО, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 5, кв. 69. П.1106-ПТ от 21.04.26. Собственник: Анварова Ш.Ш. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 1 583 041,28р.

11. Кв-ра, общ. пл. 57,3 кв.м., к/н: 50:25:0010104:818, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Шатура, ул. Школьная, д. 19, кв. 102. П.1107-ПТ от 21.04.26. Собственник: Карданов В.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 410 200,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:14:0050279:289, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д.6, кв. 136. П.1114-ПТ от 21.04.26. Собственник: Василенко А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 543 745,88р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП Фабрикант: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –08.06.2026г.

1. Зем. уч., общ. пл. 800+/-6 кв.м., к/н: 50:06:0020404:158, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, у д. Харитоново, северная часть кад. кв-ла № 50:06:0020404. П.1157-ПТ от 19.05.26. Собств.: Акопян Т.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 130 400,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 849+/-10 кв.м., к/н: 50:39:0050514:330; жил. дом, общ. пл. 557 кв.м., к/н: 50:39:0050514:334, адрес: МО, р.п. Серебряные Пруды, ул. Механизаторов, д.7. П.1156-ПТ от 19.05.26. Собств.: Калмыков И.С. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 21 875 200,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.