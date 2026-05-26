Иноагент Гребенщиков переписал квартиру в Петербурге на сына

Основатель и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* продолжает распродавать и переоформлять свои активы в России. После того как он покинул страну в 2022 году, его отношения с родиной стали сугубо деловыми. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, музыкант переписал трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге на своего сына Глеба. Элитное жилье площадью 127 кв. метров было приобретено в 2018 году. По оценкам риэлторов, его рыночная стоимость составляет около 36 млн рублей.

Сам Гребенщиков давно живет в Лондоне с женой Ириной. В 2023 году он закрыл свое ИП в России и вышел из состава группы «Аквариум» из-за того, что некоторые участники коллектива поддержали специальную военную операцию (СВО).

Накануне стало известно, что Гребенщиков получил гражданство Великобритании. Соответствующие документы об изменении персональных данных владельцев подала компания BG PLUS LLP, где музыкант и его жена указаны как британские подданные.

Сын Гребенщикова — Глеб, перебрался в Аргентину еще в 2022 году. Несмотря на расстояние, они с отцом сохранили теплые отношения. Глеб часто сопровождает Бориса на зарубежных концертах.

Ранее сообщалось, что комика-иноагента Семена Слепакова* могут заочно арестовать в России.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранным агентом.