Многослойное кладбище под ногами: какую страшную находку достали из подземелий Кремля

Земля под Московским Кремлем хранит мрачные свидетельства истории. Столетиями строители и исследователи сталкиваются с жуткими открытиями — от массовых захоронений в подземных лабиринтах до останков узников пыточных башен и защитников крепости. Об этом пишет Русская семерка.

Подземный лабиринт с человеческими останками

В 1840 году во время реконструкции древнего Благовещенского монастыря строители обнаружили масштабную систему подземных ходов. На глубине открылись многочисленные помещения, буквально заваленные человеческими костями. Очевидцы тех событий отмечали, что останки не принадлежали к упорядоченному захоронению. Кости лежали хаотичными слоями вперемешку с грунтом и строительным мусором. Установить личности погибших и причины их гибели тогда не удалось, а из-за отсутствия детальной документации и последующих перестроек собора разгадать эту загадку сегодня уже невозможно.

Жертвы ордынского нашествия в Тайницком саду

Более изученное, но не менее трагическое открытие произошло в 2007 году в Тайницком саду. Археологи раскопали сгоревшую деревянную постройку, внутри которой находились останки трех человек. По расположению скелетов стало ясно, что люди пытались укрыться в подполе от огня, но задохнулись и погибли под обрушившимися балками. Проведенный радиоуглеродный анализ помог связать эту трагедию с концом XIV века. Исследователи предполагают, что строение сгорело в августе 1382 года, когда Москву атаковало и сожгло войско хана Тохтамыша.

Тайны застенков и скелеты в доспехах

Многие подземные находки связаны с эпохой суровых казней и тюремных заключений. С первой половины XVI века Беклемишевская и Константино-Еленинская башни служили местом пыток и заточения. Писатель XIX века Михаил Пыляев в своих трудах подробно описывал эти мрачные коридоры, упоминая скованных цепями узников, которым заклепывали рты. Многие заключенные годами погибали здесь от истощения и болезней, а их останки до сих пор находят в каменных казематах.

Кремлевская земля регулярно напоминает о своем прошлом внезапными провалами грунта. Например, в 1930 году под Красной площадью был обнаружен укрепленный железом подземный ход, где покоились скелеты в воинских доспехах. Подобные находки, включая старинное оружие, шлемы и элементы кольчуг XV века вместе с человеческими останками, находили также на дне глубоких колодцев кремлевских башен.