В Ленинском построят в школу в ЖК «1-й Южный»

В ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе построят школу на 1250 мест, ГК ФСК завершила ключевой этап строительства - возвела конструктив здания и полностью завершила монолитные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте ведутся фасадные и кладочные работы, завершить строительство объекта планируется во II квартале 2027 года. Площадь трехэтажного корпуса составит 16 тыс. кв. м, в нем разместят более 60 учебных классов, мастерские, медиатеку с зоной для зрителей, хореографический зал и два спортивных зала. На территории появятся зеленые зоны с теневыми навесами, игровые и спортивные площадки, велопарковки и места для ожидания родителей.

На территории проекта также возведут вторую школу, рассчитанную на 1725 мест. В состав комплекса входят 14 жилых домов, три детских сада, поликлиника и несколько паркингов.

