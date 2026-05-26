Судебные приставы взялись за мужа Блиновской: с него взыскивают 9,1 млн рублей

У Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая сейчас отбывает наказание по делу о мошенничестве, обнаружились крупные долги. По информации РИА Новости, судебные приставы приступили к принудительному взысканию с него почти 9,1 млн рублей. Два исполнительных производства были возбуждены еще в ноябре 2025-го и марте 2026 года. Общая сумма, которую требует государство, составила 9 077 000 рублей.

Основанием для взыскания стали «иные требования имущественного характера». Исполнительные документы выдал Арбитражный суд Москвы, а также один из судебных участков Ярославля.

В мае этого года коллекция долгов Алексея пополнилась: на него завели еще одно производство, теперь уже за неуплату коммунальных услуг. Задолженность за газ, отопление и электричество составила около 15 тыс. рублей.

Интересно, что это не первый финансовый скандал, связанный с семьей Блиновских. Ранее суд уже взыскал более 3 млн рублей с покупательницы автомобиля, принадлежавшего Блиновской.

