Жители Подмосковья подали более 1 тыс. заявок на получение справок в сфере опеки

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1 тыс. электронных заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства, услугу можно найти на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет пользователям получить справку о выплатах опекуну (попечителю), лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя), ее можно найти в разделе «Документы» – «Справки и выписки».

Заявку могут подать родители или опекуны, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Для этого нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

