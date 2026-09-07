Что отвечать пожилым родителям, когда они говорят о смерти: советы психолога

Разговоры о смерти — одни из самых сложных в человеческом общении. Однако есть удивительный парадокс: пожилые люди нередко обсуждают эту тему с поразительным спокойствием, а иногда и с долей юмора, тогда как их взрослые дети при одной мысли об уходе родителей впадают в ступор, тревогу или панику. Почему возникает этот разрыв и что стоит за разным отношением к неизбежному, REGIONS выяснил у психолога Елены Морганюк.

Почему родители говорят о смерти спокойно

С годами человек переосмысливает свою жизнь. Психологи подтверждают: после 60–70 лет люди часто приходят к чувству завершённости. Они оглядываются на пройденный путь: дети выросли, внуки появились, основные дела сделаны. Это создаёт ощущение, что жизнь удалась, а значит, и уход из неё перестаёт быть пугающим.

Кроме того, с возрастом человек теряет близких, друзей, ровесников. Смерть перестаёт быть абстрактной и становится частью реальности. Она воспринимается не как нечто чужое, а как естественное завершение. Пожилые люди не отрицают неизбежного — они его принимают. Причём часто говорят об этом с иронией, спокойно обсуждая свои похороны, раздавая вещи или заранее выбирая место на кладбище. Для них это не мрачные мысли, а проявление практичности и мудрости.

Почему дети паникуют

У взрослых детей всё иначе. Для них родитель — это опора, связь с детством, ощущение, что родные рядом. Потеря этой опоры воспринимается как потеря собственной безопасности. Даже если человек уже давно взрослый и самостоятельный, в глубине души он остаётся ребёнком, которому нужна мама или папа.

Кроме того, уход родителей — это столкновение с собственной конечностью. Когда уходит мать или отец, человек понимает: теперь он сам следующий в очереди. Это пугает, выбивает из колеи и вызывает желание избежать разговора. Дети не хотят обсуждать уход родителей, потому что это слишком больно. Легче делать вид, что этого не случится, чем признать реальность.

Как говорить с родителями о смерти

Психологи советуют не избегать этих разговоров, даже если они неприятны. Если родитель сам начинает тему — важно его выслушать. Не перебивать, не успокаивать дежурными фразами, а просто быть рядом и слушать. Родителям важно договориться о планах, разобрать накопившиеся вопросы, узнать, кто будет ответственным за документацию, кто поможет с организацией похорон. Лучше делать это спокойно, вместе, когда ещё есть время. Часто родители хотят поговорить о своих желаниях — как они видят свои похороны, кому что оставляют. Это не пессимизм, а практичность.

Не нужно бояться, что разговор о смерти ускорит её приход. Психологи говорят об обратном: открытое обсуждение снимает груз невысказанных переживаний и даёт чувство свободы. Человек уходит спокойнее, а близкие потом меньше мучаются от чувства вины.

«С возрастом приходит принятие. Пожилой человек уже не боится смерти так, как боится ее тридцатилетний. Он видит, что жизнь состоялась, что он оставил след. Это не обреченность — это мудрость. Он смотрит на уход не как на трагедию, а как на завершение долгого пути», — говорит Елена Морганюк.

Пожилые родители часто спокойнее говорят о своей смерти, чем их взрослые дети. И это нормально. В этом — их возрастная мудрость, принятие и желание облегчить путь тем, кто останется. А для детей это вызов — научиться слышать, не отворачиваться и быть рядом даже в самом трудном разговоре. И это тоже про любовь.