В Лосино-Петровском провели капремонт улицы Нагорной
Минтранс: капремонт улицы Нагорной провели в Лосино-Петровском
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В городе Лосино-Петровском завершился капитальный ремонт улицы Нагорной длиной 413 м, его провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — там проложили ливневую канализацию, которая обеспечит комфортный проезд горожан вне зависимости от погодных условий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Кроме того, на участке уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили дополнительные парковочные места, нанесли разметку, установили искусственные неровности и дорожные знаки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Данная улица является одной из центральных в городе, ее ремонт позволит жителям комфортно и безопасно добираться до своих домов и ключевых объектов инфраструктуры. Среди них — Никольский парк, собор Николая Чудотворца, отделение полиции, медицинские и образовательные учреждения и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.