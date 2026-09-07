«Заправил» коня на АЗС: в Дмитрове мушкетер в синем плаще и шляпе с пером приехал на заправку

В Дмитрове посетители одной из городских АЗС стали свидетелями необычного зрелища: на территорию станции въехал всадник на коне, облаченный в костюм мушкетера. Мужчина в синем плаще и шляпе с пером уверенно направился к колонкам и остановился на размеченной парковке, вызвав удивление у водителей, стоявших в очереди, сообщил REGIONS.

Снимок необычного клиента появился в местном телеграм-канале «ЧП Дмитров». На кадрах видно, как рядом с всадником, спокойно ожидающим под навесом, выстроились современные кроссоверы. Сцена выглядела так, словно персонаж романов Дюма на мгновение перенесся в XXI век, чтобы заправить верного скакуна.

«Сейчас дернет за стремя, люк спереди откроется, и он скажет: „Мне, будьте любезны, сена до полного, и ковыль вон тот, что на витрине, заверните. Тысяча чертей!!!“ — отмечает Александр.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на публикацию. Под фото появились десятки шутливых комментариев о переходе на экологичный вид топлива, а также о том, где на АЗС принимают «овес в качестве оплаты». Один из местных жителей даже поинтересовался, действуют ли для всадников скидки по дисконтным картам.

«А где у нее бак? Под хвостом?» — пишет дмитровчанин.

Кто скрывается под костюмом мушкетера — пока загадка. Местные строят предположения: возможно, это участник исторической реконструкции или человек, который просто совместил прогулку с повседневными делами. Никто из сотрудников станции и сам герой снимка не стали комментировать произошедшее.

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