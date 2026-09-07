«Лучше лопнет совесть»: уролог из Подмосковья объяснил, чем опасна привычка терпеть и не ходить в туалет

Известное выражение о том, что «лучше пусть лопнет совесть, чем мочевой пузырь», как оказалось, не лишено медицинских оснований. Уролог ГКБ имени В. В. Розанова Федор Бабенко разъяснил, реально ли переполненному органу разорваться и к каким последствиям может привести привычка бесконечно откладывать посещение уборной, сообщил REGIONS.

По данным специалиста, спонтанный разрыв мочевого пузыря хоть и возможен, но фиксируется в исключительно редких случаях. Гораздо более распространенный сценарий — повреждение уже переполненного органа под воздействием внешней травмы. Однако относительная редкость таких исходов не означает, что терпеть без вреда для здоровья можно сколько угодно, предупреждает доктор.

«Спонтанные разрывы мочевого пузыря без механического воздействия происходят крайне редко. Впрочем, это вовсе не означает, что позывы в туалет можно игнорировать бесконечно долго», — отметил Федор Бабенко.

Если игнорировать естественные позывы систематически, внутри мочевыводящих путей начинает расти давление. Это способно нарушить эвакуацию мочи и сформировать благоприятную среду для дисфункций почек и мочеточников. В числе вероятных последствий медик упомянул учащение инфекционных атак и восходящее воспаление. Более того, Бабенко сослался на научные данные, согласно которым длительное подавление мочеиспускания коррелирует с ростом риска злокачественных новообразований.

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Ранее сообщалось, что недержание мочи может быть симптомом диабета и проблем с позвоночником.

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