Маргарита Симоньян выложила фото спустя полгода борьбы с раком груди

46-летняя Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», поделилась результатами борьбы с раком груди, пишет StarHit. В социальных сетях она опубликовала коллаж из двух фотографий — сделанных до начала химиотерапии и спустя полгода после лечения.

На новых снимках видно, что журналистка изменилась в лучшую сторону, несмотря на потерю густых волос из-за терапии.

«На том же месте в тот же час спустя полгода! Девочки, ничего не бойтесь, все будет ровно. С божьей помощью, конечно», — написала Маргарита.

Фото: [ соцсети ]

Подписчики оставили множество поддерживающих комментариев, отметив, что на лице журналистки появилась улыбка и исчезла нездоровая бледность. Многие пользователи поблагодарили ее за пример стойкости и мужества.

Об обнаружении болезни стало известно в сентябре прошлого года. Симоньян обратилась к врачам с жалобой на постоянную боль в области груди, предполагая, что это межреберная невралгия. Однако диагноз оказался серьезнее.

В то же время ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находился в коме. Журналистка не говорила мужу о своем диагнозе, опасаясь, что он может ее слышать даже в таком состоянии. После того как Кеосаяна отключили от ИВЛ, онкология у Симоньян стала прогрессировать на фоне стресса.

Несмотря на все трудности, Маргарита нашла в себе силы бороться. Врачи объяснили ей, что организм может «запустить программу на самоликвидацию», если человек не хочет жить в тяжелых обстоятельствах, но она не позволила себе такого отношения к жизни.

Среди причин, по которым она решила бороться, — трое маленьких детей и свекровь, которая осталась без двоих сыновей. Симоньян размышляла о череде трагических событий, но выбрала жизнь и победу.

Ранее онкобольная Валерия Чекалина растрогала поклонников заявлением о болезни.