В Московской области здоровье в парках проверили почти 5 тыс. жителей

С начала 2026 года участниками акции «Проверь здоровье в парке» в Подмосковье стали более 4,5 тыс. жителей, в минувшие выходные ее провели в 11 парках региона — в Долгопрудном, Воскресенске, Люберцах, Красногорске, Коломне и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.