В Московской области здоровье в парках проверили почти 5 тыс. жителей
Почти 5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года участниками акции «Проверь здоровье в парке» в Подмосковье стали более 4,5 тыс. жителей, в минувшие выходные ее провели в 11 парках региона — в Долгопрудном, Воскресенске, Люберцах, Красногорске, Коломне и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Акция «Проверь здоровье в парке» позволяет жителям пройти профилактические обследования во время прогулки и получить рекомендации специалистов», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, за выходные здоровье в парке проверили 117 человек. В рамках акции врачи проводят основные профилактические обследования, измеряют артериальное давление, рост и вес, проводят анкетирование и консультируют жителей по вопросам профилактики заболеваний. При необходимости их направляют на более углубленную диагностику в поликлинику.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.