Ставка ЦБ, отчет Сбера и бюджетные покупки валюты: что ждет рынок акций на этой неделе

В понедельник, 7 сентября, Индекс МосБиржи демонстрирует символический рост — плюс 0,33%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина и Василий Буянов не исключают, что к концу недели волатильность может нарастать, сообщили Финансы Mail.

Ключевое событие предстоящих дней, по мнению экспертов, — заседание Центробанка по ключевой ставке, запланированное на пятницу, 11 сентября. Реакция рынка, как полагают эксперты, будет определяться не только самим решением, но и тоном сопроводительных комментариев регулятора.

В среду, 9 сентября, Росстат опубликует данные по недельной инфляции — они, как предполагают аналитики, могут повлиять на ожидания участников торгов перед заседанием ЦБ. В тот же день Сбербанк представит отчетность по РСБУ за восемь месяцев.

С сегодняшнего дня Минфин запускает покупки валюты в рамках бюджетного правила — ежедневный объем, по имеющейся информации, составит около ₽2,5 млрд. Этот фактор способен отразиться на динамике рубля. Кроме того, рынок будет следить за рассмотрением законопроекта о санкциях против России в Палате представителей США, а также за арктическим саммитом ЕС.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По итогам минувшей недели Индекс МосБиржи продемонстрировал уверенный рост, прибавив 6,36% с учетом дополнительных торговых сессий, отметили аналитики. Ключевым фактором, обеспечившим позитивную динамику, стало удорожание углеводородов: нефть марки Brent за неделю подорожала на 6,34%.

Дополнительную поддержку рынку оказало укрепление рубля — курс китайской валюты снизился на 0,67%, считают специалисты. Рынок государственных облигаций в ожидании сентябрьского заседания Центробанка сохранял стабильность: индекс RGBI вырос на 0,21%.

На американских площадках в пятницу, 4 сентября, наблюдалось снижение основных индексов. S&P 500 потерял 0,41%, Dow Jones опустился на 0,32%, а Nasdaq — на 0,3%.

Ранее сообщалось, что аналитик Исаев не ожидает снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 11 сентября.