Финалистка «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили покаялась в церкви

Спустя четыре года после участия в проекте она опубликовала видео, снятое в православной церкви. В нем Лина покаялась в том, что принимала участие в шоу, заявив, что «все это мракобесие очень тяготило душу».

«Это была невероятно мощная исповедь. Я плакала! Много! Я покаялась всем сердцем. Вспомнила другие грешки свои и тоже покаялась», — рассказала она.

Джебисашвили призналась, что перед покаянием она долго анализировала свои поступки, советовалась с близкими и «выходила в диалог с Богом». Окончательные сомнения развеяли похороны, которые она посетила, и знакомство с батюшкой Георгием.

Вместе с дочерью Лина добралась до храма, где священнослужитель благословил ее на дальнейшие молитвы за нуждающихся. На исповеди Лина много плакала и отреклась от «Битвы экстрасенсов» и всего, что с этим связано.

Ранее экс-участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова опровергла слова главы «Газпром-Медиа» об участниках шоу.