Российская пара выступит на «Челленджере» в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на турнире серии «Челленджер» John Nicks Pairs Challenge International, который пройдет в американском Норвуде с 10 по 12 сентября. Об этом призеры чемпионата мира сообщили в своих соцсетях.

«Читаем в интернете различные комментарии и хотим подтвердить: мы летим в Бостон, вот сейчас как раз находимся уже практически на посадке для вылета в Соединенные Штаты», — написал Козловский.

В соревнованиях в США будет соревноваться только российские пары.

Бойкова и Козловский уже выступил на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио. На пьедестале они поднялись на верхнюю ступеньку, опередив две другие российские пары — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Ранее призер Олимпийских игр японка Ами Накаи рассказала о впечатлениях от соревнований с российскими фигуристками.