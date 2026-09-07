Многие сотрудники с удивлением обнаруживают в расчетном листке сумму меньше ожидаемой. Работодатель мог удержать деньги за опоздание, разбитую кружку, ошибку в отчете или даже за «хамство», назвав это дисциплинарным штрафом. Однако российское законодательство не предоставляет начальнику права наказывать деньгами по своему усмотрению. Трудовой кодекс не содержит понятия «штраф для работника». О том, почему такие удержания незаконны и как вернуть свои деньги, корреспонденту REGIONS рассказал юрист Николай Метелица.

Только три вида наказаний

Статья 192 Трудового кодекса РФ четко перечисляет возможные меры воздействия на провинившегося сотрудника. Всего их три: замечание, выговор или увольнение (при наличии серьезных оснований). Денежного взыскания в этом перечне нет. Значит, любой внутренний приказ директора о системе штрафов юридически ничтожен, а его применение — прямое нарушение закона.

Законные основания для удержаний

Существуют случаи, когда бухгалтерия имеет право удержать часть зарплаты. Все они перечислены в статье 137 ТК РФ. Работодатель может вернуть неотработанный аванс, выданный в счет будущей зарплаты, неизрасходованные командировочные или подотчетные суммы, а также средства в случае счетной ошибки бухгалтера. При увольнении до окончания рабочего года могут удержать отпускные за отгулянные авансом дни. Кроме того, деньги списывают по исполнительным листам — например, на алименты.

Во всех остальных ситуациях — штрафы за опоздания, курение, хамство или разбитую посуду — удержание незаконно. Если речь идет о порче имущества, работодатель обязан доказать вину сотрудника через суд или иметь заключенный договор о полной материальной ответственности. Без этих условий трогать зарплату начальник не имеет права.

«Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрен. Работодатель не вправе применять к работнику иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные законом. Приказ о наложении денежного штрафа — это нарушение. И если вы уже заплатили, эти деньги можно вернуть», — говорит Николай Метелица.

Как вернуть незаконно удержанные деньги

Если начальник все же вычел деньги, не стоит опускать руки. Первый шаг — запросить письменное обоснование удержания со ссылкой на конкретную статью закона. Затем подать заявление руководству с требованием вернуть незаконно списанную сумму. Если реакции нет — обратиться в Государственную инспекцию труда через портал «Онлайнинспекция.рф». Также можно подать жалобу в прокуратуру. Крайний вариант — суд.

Важно помнить о сроках. На обжалование дисциплинарного взыскания отводится три месяца с момента получения приказа. Если же речь идет о невыплате части зарплаты, срок увеличивается до одного года.

Что грозит работодателю

За незаконные удержания компанию ждут серьезные последствия. Штраф для организации может составить от 50 до 100 тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения. Кроме того, работодатель обязан вернуть удержанную сумму с процентами за задержку.

В 2026 году ответственность может ужесточиться: в Госдуме рассматривается законопроект об увеличении штрафов в десять раз — до 300–500 тысяч рублей для юридических лиц.

Начальник может кричать, объявлять выговоры или грозить увольнением, но трогать зарплату без законных оснований он не имеет права. Требуйте соблюдения процедуры, фиксируйте нарушения и обращайтесь в надзорные органы. Чем больше таких обращений — тем меньше желания у руководства нарушать закон. Защита своих прав — не только возврат денег, но и вклад в формирование справедливой практики в трудовых отношениях.