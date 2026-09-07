Эксперт увидел в аресте судна «Профессор Молчанов» угрозу российскому присутствию в Арктике

По оценке эксперта, случай выходит далеко за рамки рядового правового спора. Под угрозой, как полагает Степанов, оказывается не только гражданская и научно-исследовательская морская деятельность РФ, но и дальнейшее развитие Северного морского пути.

Происходящее, по его мнению, следует рассматривать в связке с попытками перекрыть навигационные коридоры и нарастающим внешним давлением на энергетические проекты в регионе. Он обращает внимание, что Осло в последнее время последовательно наращивает активность, стремясь стать одним из лидеров в сдерживании российских интересов за Полярным кругом.

«Арест научно-исследовательского судна “Молчанов” в Шпицбергене властями Норвегии — это не что иное, как акт международного пиратства. И де-факто мы видим, что идет процесс по оспариванию вообще российского присутствия на этом архипелаге, которое легализовано еще в 1920 году», — считает эксперт.

Особую тревогу у аналитика вызывает военный аспект. Развитие норвежской беспилотной техники, в том числе подводных дронов, создает прямую угрозу для российского ледокольного флота и транспортных судов, работающих в акватории.

Эксперт настаивает на том, что российская сторона обязана дать решительный отпор. Он призвал Москву задействовать все рычаги влияния вплоть до применения силовых методов для возвращения судна. По его убеждению, подобные шаги Норвегии не должны оставаться без последствий — в противном случае подобные инциденты могут повторяться с пугающей регулярностью.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе нефтепровода «Восток Ойл» к арктическому терминалу.