Строители завершили демонтаж в здании детского сада «Школы № 5» в Королеве

На проспекте Королева д.5 подмосковного Королева продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Школы №5», подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Дошкольное отделение «Школы №5» на проспекте Королева ждет масштабное обновление. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На объекте задействованы 25 человек, они ведут гидроизоляцию кровли, монтаж инженерных сетей. Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Министр уточнил, что здание основали в 1980-х годах, его площадь составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ, закупят новую мебель и оборудование. Дошкольное отделение посещают более 200 детей, его откроют в первой половине 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.