Получивший российское гражданство Стивен Сигал избавился от имущества в США

73-летний голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, полностью распродал свою недвижимость на американском рынке спустя десять лет, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Общая сумма проданных объектов составила около ₽1 млрд. Самой сложной оказалась продажа особняка в Калифорнии: цену пришлось снизить с $12 до $7 млн из-за отсутствия покупателей.

Ранее режиссер продал колониальное поместье в Теннесси за $880 тысяч и пуленепробиваемый дом в Аризоне за $3,5 млн.

По информации источника, одной из причин продажи недвижимости стало снижение налогового бремени. Кроме того, Сигал был освобожден от судебных разбирательств в США: он числится ответчиком по делу о рекламе инвестиционного мошеннического проекта, но власти Штатов не могут вручить ему повестку из-за отсутствия адреса.

Теперь Стивен займется своими российскими активами. Он выставил на продажу двухэтажный особняк на Рублевке за ₽650 млрд. При этом Сигал ранее говорил, что планирует улучшить жилищные условия и не собирается покидать Россию после семи лет жизни в стране.

Ранее сообщалось, что квартиру композитора Игоря Крутого в США арестовали из-за спора наследников.