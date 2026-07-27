Фитофтора на картофеле в дождливый июль 2026: как спасти урожай от гнили

Июль 2026 года в Подмосковье выдался на редкость сырым и прохладным. Бесконечные дожди, высокая влажность и холодные ночи создали идеальные условия для развития фитофтороза — самого опасного врага картофеля. Густая ботва не успевает просыхать, междурядья превращаются в болото, а грибок-возбудитель чувствует себя как в курорте. Если не принять меры, можно лишиться до 70% клубней. О том, как защитить посадки и что предпринять при первых признаках болезни, корреспонденту REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Двойная угроза: не только листья, но и клубни

По словам эксперта, коварство фитофтороза заключается в том, что он наносит удар по двум фронтам. Болезнь поражает не только надземную часть — на листьях появляются темные пятна, стебли чернеют и засыхают. Однако настоящая катастрофа разворачивается под землей. Потоки дождевой воды смывают микроскопические споры с больной ботвы прямо в почву, где они внедряются в молодые растущие картофелины.

Внешне куст может выглядеть еще зеленым, а урожай — вполне здоровым, но внутри клубня уже запущен процесс гниения. Через месяц-два после закладки в погреб такой картофель превращается в слизь, заражая соседние экземпляры. Именно поэтому борьбу с фитофторой нужно начинать задолго до сбора урожая.

Профилактика до эпидемии: три обязательных шага

Специалист рекомендует подготовить поле заблаговременно, чтобы не дать грибку ни единого шанса.

Высокое окучивание. Чем выше земляной вал вокруг стебля, тем надежнее защита. Плотный глинистый «панцирь» служит естественным барьером: он останавливает капли воды, несущие споры, и предотвращает контакт клубней с зараженной почвой.

Удаление нижних листьев. Как только картофельные кусты достигают высоты 40 см, агроном советует обрывать нижние листья. Это улучшает вентиляцию между рядами и убирает основные «мишени» для падающих с неба спор. Важно: срезанную зелень нельзя класть в компост — только в мусорный мешок и на свалку.

Прореживание посадок. Нельзя допускать, чтобы ботва соседних кустов смыкалась в сплошную стену. Загущенные грядки перекрывают движение воздуха, создавая влажный парниковый эффект, который фитофтора обожает больше всего.

График химической защиты: этапы и препараты

Леонид Суровцев предлагает четкий план обработок, адаптированный к особенностям текущего сезона.

Этап первый — контактная защита. Первое опрыскивание проводят в момент смыкания ботвы в рядах, но до распускания бутонов. На этом этапе используют контактные препараты на основе меди — бордоскую смесь, «ХОМ», «Абига-Пик» — либо биологические средства («Фитоспорин-М», «Алирин-Б»). Медные составы создают на листьях защитную пленку, а биопрепараты действуют мягче, но их эффект держится всего 7–10 дней, поэтому обработки нужно повторять.

Этап второй — системные фунгициды. Спустя 1,5–2 недели наступает время тяжелой артиллерии. В ход идут системные препараты («Ревус», «Профит Голд», «Ордан», «Ридомил Голд»), которые проникают внутрь тканей растения и не смываются дождем. Чтобы избежать привыкания возбудителя, обязательно чередуют действующие вещества, не используя один и тот же препарат дважды подряд.

В условиях затяжных дождей стандартный график корректируют: интервал между обработками сокращают до 7–10 дней, чередуя контактники и системники. Если после опрыскивания прошел сильный ливень, контактная пленка смывается полностью — значит, процедуру придется повторить заново.

«Обработку планируйте на сухое безветрие, выбирая окно сразу после схода утренней росы или на закате. Главный фронт работ на обороте листа, там скапливаются колонии спор. Держите форсунку распылителя снизу, направляя струю вверх, чтобы туман оседал на внутренней поверхности пластины. И жесткий контроль: если небо прохудилось спустя три часа после работы контактным средством, считайте, что обработки не было — повторяйте все сначала», — инструктирует Леонид Суровцев.

Что делать при вспышке инфекции

Если на ботве уже появились темные некротические пятна, а с нижней стороны листьев заметен белесый пушистый налет, время для биологических препаратов и мягких средств безвозвратно ушло. Теперь нужны только мощные системные фунгициды, способные остановить распространение грибницы внутри сосудистой системы растения. Все пораженные участки ботвы вырывают с корнем и сжигают — компостная куча исключена.

Когда эпидемия набрала силу, а дожди все льют, агроном советует радикальный метод: за 1,5–2 недели до планируемой выкопки скашивают всю ботву и убирают ее с участка. Это перекрывает путь спорам к клубням во время уборки, ведь при выдергивании кустов споры с листьев могут осыпаться прямо на картофелины. После извлечения из земли урожай тщательно перебирают — один подгнивший экземпляр способен запустить цепную реакцию и уничтожить весь ящик в хранилище. Затем картошку отправляют на карантин: просушивают в темном проветриваемом помещении 2–3 недели.

Мокрый июль не приговор для дачного сезона. Своевременная профилактика, высокое окучивание, удаление лишней зелени и грамотное чередование препаратов помогут взять инфекцию под контроль и сохранить урожай даже в самый дождливый год.