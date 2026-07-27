Жители и гости Щелкова смогут посетить выставку печатной графики Марины Лазаревой

В пятницу, 31 июля, в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея откроется выставка печатной графики Марины Лазаревой «Крымский альбом. Возвращение», где представят цикл работ в редкой технике гравюры на меди — меццо-тинто. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть 12 сдвоенных листов, на которых лирические произведения русского классика Ивана Бунина будут представлены вместе с работами художника как диалог двух творцов, уточнили в сообщении. Суть техники художника заключается в создании образа плавными тональными переходами через движение от черного к белому. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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