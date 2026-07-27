«Я хочу еще детей»: Иракли объяснил расставание с бывшей женой после воссоединения на шоу

Певец Ираклий Пирцхалава впервые после громкого разрыва с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой после воссоединения на шоу «Ставка на любовь» появился на публичном мероприятии вместе с ней и их общими детьми. Журналисты, заметившие это, не упустили возможности спросить певца о ситуации в личной жизни.

Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», Иракли не стал уходить от ответа и сам объяснил, что на самом деле произошло между ним и экс-супругой. По словам артиста, главная причина их расставания — разные планы на будущее.

«Я хочу еще детей, она — не хочет. Вот такая несостыковочка. Я был бы самый счастливый грузин, если бы она хотела мне рожать», — заявил Иракли.

При этом он подчеркнул, что они с Еленой остаются семьей ради своих двоих сыновей, уважая выбор друг друга и не мешая личному развитию. Певец отметил, что дети знают о любви родителей, но понимают, что мама и папа должны быть счастливы и по отдельности, если так сложилось.

Елена ранее также подтверждала, что расставание произошло не из-за измены или скандалов, а из-за фундаментальных различий в жизненных ценностях.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой от Иракли оказался фейком.