Не дарите икону наугад: протоиерей рассказал, как выбрать образ, который полюбят

Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино, объяснил, как выбрать икону в подарок, чтобы она действительно стала близким и значимым образом, а не формальным презентом. Его советы публикует REGIONS .

Главное правило, по словам священника, — икона должна быть близка человеку, а не выбрана наугад. Лучше заранее деликатно выяснить, какой образ дорог тому, кому готовится подарок: кому-то ближе Богородица, кому-то — Николай Чудотворец, Спаситель или личный святой покровитель. Если образ вызывает отклик, человек будет молиться перед ним с радостью и искать утешения. В противном случае икона рискует остаться чужой и не вдохновит на молитву. Спрашивать напрямую необязательно — можно поинтересоваться, кто небесный покровитель, какие иконы уже есть в доме или перед какими святыми человек любит молиться. Выбор зависит и от события: на крестины, именины или венчание уместны иконы соответствующего святого или праздничный образ.

Чаще всего дарят образы Богородицы — Казанской, Владимирской, Тихвинской, «Умиление» и «Семистрельную». Николая Угодника считают хорошим подарком для мужчин, особенно связанных с дорогой, путешествиями и военной службой. Образ Христа — универсальный вариант для любого верующего, а именная икона святого покровителя — один из самых личных и значимых даров.

Отец Александр также обратил внимание на детали: в церковных лавках сегодня представлен широкий выбор икон разных стилей и цен. Маленькая удобна для поездок и рабочего стола, большая — для домашнего иконостаса, а икона в металлическом окладе или с резьбой выглядит более торжественно и ценно. При этом священник предупредил, что не стоит дарить икону, если нет уверенности, что ее примут с благоговением, и лучше приобретать образы в храмах или монастырях, чтобы избежать неловких ситуаций.