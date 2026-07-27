Неправильный грунт, травма корней и заглубленная розетка: что мешает комнатным растениям зацвести

Пересадка для комнатных растений — процедура, казалось бы, привычная и несложная. Однако даже один неверный шаг может привести к тому, что цветок на долгие месяцы остановится в росте и перестанет выпускать бутоны. Какие ошибки чаще всего совершают цветоводы и почему они мешают цветению, рассказала REGIONS цветовод Наталья Курочкина.

Главные проблемы, по словам эксперта, кроются в выборе горшка и грунта. Многие любители комнатных растений покупают емкость «на вырост», полагая, что цветку нужно пространство. Но это грубая ошибка. Пока корневая система полностью не оплетет земляной ком, многие культуры не переходят к цветению. Особенно чувствительны к этому спатифиллумы, фиалки, антуриумы и орхидеи.

«В кругу цветоводов их называют классическими ошибками пересадки», — рассказала Курочкина.

Не менее важен и состав почвы, считает эксперт. Универсальный грунт, который продается в магазинах, подходит далеко не всем. Например, азалии, гардении и гортензии требуют кислой среды. В неподходящей почве они не могут усваивать питательные вещества, что напрямую сказывается на развитии и цветении.

«В огромном горшке растение будет годами растить корни и листья, игнорируя цветение», — отметила эксперт.

По мнению эксперта, способ посадки также играет решающую роль. Если основание стебля или розетка оказываются под землей, растение вынуждено тратить силы на выживание, а не на рост и формирование бутонов. Заглубленная точка роста может загнивать, и тогда цветок гибнет.

Еще одна распространенная ошибка, на которую указывает эксперт, — грубое вмешательство в корневую систему. Полная очистка корней от старого грунта или пересадка цветущего растения без необходимости вызывают сильный стресс. Курочкина рекомендует использовать метод перевалки: в этом случае земляной ком сохраняется максимально, и растение быстрее адаптируется на новом месте.

«Свежий субстрат уже содержит запас питания на несколько недель. Дополнительные подкормки вызывают „жирование“ растения — бурное развитие огромных темно-зеленых листьев в ущерб формированию цветоносов», — подчеркнула цветовод.

Кроме того, не стоит торопиться с подкормкой после пересадки. Для формирования бутонов цветку нужны фосфор и калий, но их вносят только после того, как растение укоренится. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье комнатных любимцев и дождаться долгожданного цветения.

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