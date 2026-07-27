Она потеряла мужа и ушла на фронт: история матери из Балашихи потрясла многих

Жительница Балашихи Татьяна Николенко с позывным Никки после потери супруга отправилась на передовую. На службе она помогала бойцам как медик и повар, а вместе с ней фронтовой путь прошел ее чихуахуа в миниатюрном бронежилете, пишет REGIONS .

Женщина ушла на фронт после исчезновения мужа

История многодетной матери из Балашихи Татьяны Николенко стала примером стойкости и преданности семье. До начала службы она воспитывала троих детей и занималась домашними делами, однако после того, как ее муж отправился в зону проведения специальной военной операции и перестал выходить на связь, ее жизнь изменилась.

Получив сообщение о том, что супруг числится пропавшим без вести, Татьяна решила отправиться на передовую. Несмотря на наличие двух высших образований, она прошла дополнительную подготовку и освоила профессии повара и медсестры.

В 2024 году женщина заключила контракт и отправилась в зону боевых действий под позывным Никки. Уже на фронте она узнала о гибели мужа, но после похорон вернулась к своему подразделению.

Никки помогала бойцам на передовой

На службе Татьяна выполняла сразу несколько задач. Она оказывала медицинскую помощь военнослужащим и отвечала за работу полевой кухни.

По словам бойцов, приготовленные ею блюда помогали сохранять боевой дух и напоминали о домашнем тепле. В тылу женщину поддерживали ее дети и мать, а позже родственники стали приезжать вместе с волонтерами, привозя необходимые вещи и гуманитарную помощь.

Чихуахуа стал фронтовым талисманом

Вместе с Татьяной на передовой находился необычный спутник — небольшой пес породы чихуахуа. Для него военнослужащие сделали специальную тактическую экипировку и миниатюрный бронежилет.

Собака сопровождала хозяйку во время поездок по блиндажам, окопам и укрытиям. По словам Татьяны, питомец стойко переносил все сложности службы и стал настоящим участником ее фронтового пути.

После ранения женщина помогает бойцам в тылу

Татьяна Николенко прошла службу по 2 контрактам. В июне 2026 года она получила боевую травму, после чего временно продолжила работу в тылу.

Сейчас вместе с детьми она занимается подготовкой гуманитарных грузов для военнослужащих. Несмотря на ранение, женщина также приняла участие в областном конкурсе «Женщина-Герой», посвященном матерям и женам участников СВО.

На конкурс она пришла ради памяти о муже

На сцену Татьяна вышла вместе с детьми. Ее сыновья и дочь подготовили выступление, в котором прочитали стихотворение, написанное их бабушкой в период, когда женщина находилась на передовой.

По словам Татьяны, участие в конкурсе для нее стало способом сохранить память о супруге и поддержать других людей, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями. Она подчеркнула, что семья продолжает двигаться вперед и не собирается опускать руки.