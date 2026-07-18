Хаос во сне опаснее недосыпа: как режим влияет на сосуды и сердце

Многие уверены: качественный сон измеряется исключительно часами. Если удалось проспать положенные 7–8 часов — значит, организм восстановился. Однако врачи все чаще напоминают: время отхода ко сну и стабильность режима имеют не меньшее значение, чем продолжительность. О том, как скачущий график ночного отдыха влияет на здоровье сосудов и почему компенсация недосыпа в выходные — это совсем не то же самое, что ежедневный хаос, корреспонденту REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Почему хаотичный сон бьет по сосудам сильнее, чем кажется

По словам специалиста, когда человек ложится спать в разное время изо дня в день, его организм теряет способность к саморегуляции. Сердечно-сосудистая система вынуждена каждый раз перестраиваться, подстраиваясь под новый график. Это сбивает естественные биоритмы, заставляет сердце работать с перегрузками и провоцирует стойкое повышение артериального давления.

Даже если общее количество сна остается достаточным, его нестабильность приводит к серьезным последствиям. Гормоны, отвечающие за засыпание и пробуждение — мелатонин и кортизол, — начинают выделяться не по расписанию. В итоге даже в спокойном состоянии у человека может учащаться пульс, ухудшаться эластичность сосудов, нарастать хроническая усталость. А со временем это создает благоприятную почву для гипертонии, аритмии и других сердечно-сосудистых патологий.

Компенсация ≠ хаос: важная разница

Многие опасаются, что «отсыпание» в выходные после трудовой недели тоже вредно. Однако врач разъяснила, что здесь есть принципиальная разница. Компенсация — это когда человек стабильно просыпается в одно и то же время в будни, а в субботу и воскресенье просто позволяет себе спать дольше. Такой подход не нарушает глубинные биоритмы, потому что основная точка отсчета — подъем — остается фиксированной. Организм спокойно «добирает» нужные часы, не испытывая стресса от перестройки.

Совсем иная ситуация — когда время отхода ко сну и пробуждения скачет каждый день. Сегодня человек ложится в час ночи, завтра — в 11 вечера, послезавтра — в 3 часа. Это не компенсация, а настоящий хаос, который организм не успевает компенсировать. Именно такие качели, по мнению терапевта, наносят самый большой урон сосудистой системе.

Бесплатный и эффективный метод нормализации сна

Врач поделилась простым, но действенным приемом, который помогает восстановить режим без лекарств и сложных методик. Вместо того чтобы ставить будильник на утро, она советует завести его на вечер — за 45 минут до желаемого времени засыпания. Этот сигнал не командует «пора спать», а мягко предупреждает: день подходит к концу, пора завершать дела и готовиться ко сну.

По ее наблюдениям, через пару недель регулярного использования такой практики организм сам начинает вырабатывать условный рефлекс: через 45 минут после вечернего будильника приходит естественная сонливость. Через 2–3 недели привычка закрепляется, и человек начинает засыпать в одно и то же время уже без напоминания. Этот метод, по словам специалиста, работает лучше многих снотворных, потому что он не подавляет естественные механизмы, а помогает им настроиться.

Что делать, если режим уже сбит

Врач рекомендует не пытаться исправить ситуацию резким сдвигом на несколько часов, а действовать постепенно. Смещать время засыпания на 15–20 минут в день, одновременно используя вечерний будильник-«якорь». Также важно создать ритуалы: за час до сна выключать яркий свет, откладывать гаджеты, проветривать комнату. Все это вместе помогает мозгу получить четкие сигналы о приближении ночного отдыха и перестроиться на стабильный ритм.

Александра Куденко подчеркнула: главное — осознанность. Если вы чувствуете, что хронически не высыпаетесь или просыпаетесь разбитыми, чаще всего проблема не в количестве часов, а в нерегулярности. Наладив график, можно не только улучшить самочувствие, но и снизить риски для сердца и сосудов, которые копятся годами незаметно, но могут проявиться в самый неожиданный момент.