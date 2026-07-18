Сразу десять игроков «Атлетико» могут сыграть в финале ЧМ: Симеоне натренировал

Мадридский «Атлетико» стал главным поставщиком игроков для финалов чемпионатов мира. Уже третий турнир подряд наибольшее число финалистов представляют команду Диего Симеоне. Но если на турнирах 2018 и 2022 годов в финале играли по четыре футболиста из «Атлетико», то сейчас в заявках сборных Испании и Аргентины сразу десять игроков «матрасников».