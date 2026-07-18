Сразу десять игроков «Атлетико» могут сыграть в финале ЧМ: Симеоне натренировал
«Атлетико» делегировал десятерых футболистов в сборные-финалисты ЧМ
Фото: [ФК «Атлетико»]
Мадридский «Атлетико» стал главным поставщиком игроков для финалов чемпионатов мира. Уже третий турнир подряд наибольшее число финалистов представляют команду Диего Симеоне. Но если на турнирах 2018 и 2022 годов в финале играли по четыре футболиста из «Атлетико», то сейчас в заявках сборных Испании и Аргентины сразу десять игроков «матрасников».
За Испанию могут сыграть Маркос Льоренте, Алех Баэна, Марк Пубиль и Алехандро Гримальдо. В ростере Аргентины Хуан Муссо, Ноэль Молина, Хулиан Альварес, Нико Гонсалес, Тиаго Альмада и сын главного тренера Джулиано Симеоне.
Финал между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
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