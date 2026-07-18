Иракли сделал предложение руки и сердца бывшей жене на фоне скандала с беременностью 22-летней модели

Финал шоу «Ставка на любовь» запомнился зрителям не только драматичными испытаниями, но и неожиданным поворотом в личной жизни одного из участников. Певец Ираклий Пирцхалава, который боролся за победу вместе со своей бывшей женой Еленой Гребенщиковой, в самый ответственный момент сделал ей повторное предложение руки и сердца, пишет Teleprogramma.org.

Это случилось во время финального испытания, когда мужчины держали трос, на котором над водой висели их любимые женщины. Ираклий сдался раньше других, но вместо разочарования на его лице появилась решимость. Прямо на глазах у миллионов зрителей он обратился к Елене с вопросом, согласна ли она снова стать его женой. Девушка, не раздумывая, ответила «да».

Позже певец признался, что на проекте понял главное: они с Еленой могут «восстать из пепла» и создать нечто более крутое, чем у них было раньше.

Напомним, что пара развелась более десяти лет назад, но в этом году бывшие супруги решили дать отношениям второй шанс. У них двое общих сыновей, и, судя по всему, они готовы строить новую главу своей семьи.

Примечательно, что накануне вокруг имени Ираклия разгорелся скандал. 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила о беременности и обвинила певца в безразличии. Однако позже выяснилось, что ее заявления были ложью — анализы показали отсутствие беременности. Гребенщикова встала на сторону мужа и попросила поклонников не судить его, заявив, что у нее есть информация, которую она пока не может раскрыть.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» Анна Хилькевич и ее муж стали победителями шоу «Ставка на любовь».