Желтые очки и поляризация: что на самом деле помогает водителю, а что мешает

Многие автомобилисты уверены: желтые очки — панацея для плохой видимости, а поляризационные линзы — лучшая защита от бликов. Производители обещают чудеса, но так ли эффективны эти аксессуары на самом деле и есть ли у них скрытые минусы? О том, как работают светофильтры и поляризация, корреспонденту REGIONS рассказал врач-офтальмолог из подмосковной Каширы Рустам Абрамов.

Желтые очки: контраст вместо остроты

По словам специалиста, желтые и оранжевые линзы действительно меняют восприятие картинки, но не так, как думают многие. Они отсекают часть синего спектра — именно тот свет, который сильнее всего рассеивается в тумане, дымке или сумерках. Благодаря этому изображение становится более контрастным, предметы кажутся четче очерченными. Однако это не повышает остроту зрения и не позволяет разглядеть мелкие детали — меняется лишь субъективное восприятие яркости и контраста.

Офтальмолог пояснил, что такие очки могут быть полезны в определенных условиях: в туман, в пасмурную погоду, при длительной езде по однообразной местности, когда глаза быстро утомляются. Они создают иллюзию большего освещения и снижают напряжение. Однако они абсолютно бесполезны в полной темноте, не защищают от ультрафиолета и не исправляют проблемы с рефракцией. Если водитель замечает, что сумерки стали для него проблемой, лучше не полагаться на желтый фильтр, а проверить зрение у врача — возможно, требуется коррекция диоптриями.

Поляризация: защита от бликов с оговорками

Поляризационные линзы, в отличие от цветных фильтров, решают другую задачу — борются с бликами. Они блокируют световые волны, отраженные от горизонтальных поверхностей: мокрого асфальта, снега, капота или воды. Это действительно помогает в солнечный день, убирая раздражающие засветы и делая картинку более чистой.

Однако у этой технологии есть важный нюанс. Врач предупредил, что поляризация может мешать считыванию информации с жидкокристаллических экранов — магнитол, навигаторов, смартфонов, — особенно под определенным углом. Дело в том, что многие дисплеи сами имеют поляризационный слой, и при совпадении углов изображение на них может стать полностью нечитаемым. Это отвлекает водителя и создает дополнительную опасность.

Кроме того, поляризационные очки снижают общую яркость, поэтому в сумерках или пасмурную погоду их лучше снимать — они лишь ухудшат видимость, затемняя картинку.

Как выбрать очки для вождения: рекомендация врача

Рустам Абрамов советует подходить к выбору осознанно, исходя из условий, в которых вы чаще всего ездите:

Для яркого солнца — поляризационные очки с УФ-фильтром. Они надежно защитят глаза от бликов и вредного излучения.

Для тумана и сумерек — желтые или оранжевые линзы без поляризации, но они не должны занимать слишком большую часть поля зрения.

Для постоянного ношения — если есть проблемы со зрением, лучше использовать обычные корректирующие очки с антибликовым покрытием, которые не искажают цвета и не мешают восприятию экранов.

Офтальмолог подчеркнул, что универсальных очков для всех ситуаций не существует. Покупка должна быть осознанной, а не эмоциональной реакцией на рекламу. Главное — помнить: ни желтые линзы, ни поляризация не заменяют регулярной проверки зрения. Если вы замечаете, что дорога стала хуже просматриваться в сумерках или глаза быстро устают, первым делом стоит записаться к окулисту, а не в магазин аксессуаров.