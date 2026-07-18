Как спасти поясницу на даче: три правила эргономики для работы в огороде

Лето — это не только отдых, но и серьезные физические нагрузки на даче. Полив, прополка, окучивание, сбор урожая — все эти привычные дела требуют долгих часов, проведенных в согнутом положении. И почти каждый огородник знаком с чувством, когда к концу дня поясница «отваливается», а разогнуться получается только с помощью рук. По статистике, боли в спине испытывают 9 из 10 дачников. Можно ли совместить любимые грядки и здоровый позвоночник? Как избежать изнурительных болей и не пожертвовать урожаем ради самочувствия? Об этом корреспонденту REGIONS рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

Главный враг — глубокий наклон

По словам специалиста, основная причина огородных болей в пояснице — это неправильная рабочая поза. Когда человек долго стоит, сильно согнувшись в пояснице, на межпозвонковые диски давит вес верхней половины туловища, а мышцы спины непрерывно напряжены, чтобы удерживать корпус. К вечеру накапливается микротравматизация, и появляется острая боль.

Чтобы избежать этого, врач рекомендует кардинально менять подход к работе на грядках. Вместо того чтобы стоять в глубоком наклоне, лучше присесть на корточки, использовать низкую скамейку или табуретку, либо работать инструментами с длинной ручкой. Например, тяпка или мотыга с длинным черенком позволяет держать спину прямо, а нагрузка на поясницу снижается в разы.

Скручивание опаснее подъема тяжестей

Еще одна распространенная ошибка дачников, которую выделяет реабилитолог, — поворот корпуса в сторону без изменения положения ног. Когда человек протягивает руку за чем-то сбоку или перекладывает рассаду, не переставляя ноги, он создает скручивающую нагрузку на поясничный отдел. Это особенно опасно, так как межпозвонковые диски не рассчитаны на такие скручивания.

Чтобы избежать травм, нужно выработать привычку поворачиваться всем корпусом, меняя положение стоп. Это простое движение позволяет сохранить естественную ось позвоночника и предотвращает микроразрывы связок.

Перерывы и разминка — не прихоть, а необходимость

Даже если вы используете правильные позы и инструменты, непрерывная работа в течение нескольких часов губительна для спины. Врач советует делать короткие остановки каждые 30–40 минут. Встать, выпрямиться, сделать несколько плавных наклонов в стороны, поворотов корпуса и потягиваний. Это снимает мышечный спазм, улучшает кровоснабжение и предупреждает застойные явления.

Реабилитолог подчеркивает, что несколько коротких подходов с разминкой гораздо безопаснее, чем многочасовая работа без остановки. Даже две минуты движений между прополкой способны сохранить здоровье позвоночника на годы.

Первая помощь при уже возникшей боли

Если после дачного дня спина все-таки заболела, врач рекомендует не терпеть, а сразу принять меры. Лучшее положение — лежа на твердой поверхности с валиком под коленями, это снижает нагрузку на поясничный отдел. Легкий массаж поясницы круговыми движениями помогает расслабить мышцы. Холодный компресс (не лед!) на 10–15 минут снимает воспаление. В ближайшие дни следует избегать резких движений и не поднимать ничего тяжелее чайника.

Если боль не уменьшается в течение 2–3 дней или усиливается, не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу. Народные методы и прогревания могут только ухудшить состояние при грыжах или воспалениях.

«Если боль не проходит в течение 2–3 дней, обратитесь к врачу. Не терпите и не лечитесь народными методами — это может усугубить проблему», — подчеркивает Александр Куденко.

Помните: здоровый позвоночник — это не только отсутствие боли, но и возможность наслаждаться дачными радостями без последствий. Соблюдайте простые правила эргономики, делайте перерывы и не пренебрегайте сигналами своего тела. Тогда огород будет в радость, а не в тягость.