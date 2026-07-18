Звезда «Универа» Анна Хилькевич и ее муж стали победителями «Ставки на любовь»

В субботу, 17 июля, на телеканале «Пятница!» показали финал второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь». Победителями стали звездная пара Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, обойдя в напряженной борьбе Ираклия Пирцхалаву с Еленой Гребенщиковой и Женю Ершова с Анной Пролыгиной, пишет The Voice.

С самого начала финала интрига была нешуточной. В первом же испытании мужчины должны были удержать своих женщин над водой на канате. Хуже всех с задачей справился Пирцхалава, и его пара выбыла из борьбы за главный приз. Однако певец не растерялся: прямо после поражения он сделал Гребенщиковой предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Организаторы разрешили влюбленным остаться на вилле в качестве гостей, и они продолжили наслаждаться атмосферой праздника.

Основная борьба развернулась между Хилькевич и Мартиросяном и Ершовым с Пролыгиной. В финальном испытании девушек поместили в кубы на глубине двух метров в океане. Мужчинам нужно было нырнуть, добраться до других кубов, достать коды и спасти своих избранниц. Артур и Женя шли ноздря в ноздрю, но бонусные 30 секунд, которые Хилькевич и Мартиросян заработали в предыдущем испытании, сыграли решающую роль. Артур первым подплыл к яхте и зажег факел победы.

Хилькевич призналась, что испытала «боль, счастье, страх, страдание и ожидание», а момент победы показался ей «киношным». Артур, в свою очередь, заявил, что ощущения от победы были такими, будто они выиграли Олимпийские игры.

Второй сезон «Ставки на любовь» запомнился зрителям не только драматичными испытаниями, но и искренними эмоциями участников. Пролыгина после поражения расплакалась на берегу и признала, что в большинстве случаев ошибка была ее. Ершов поблагодарил проект за то, что он сделал их лучше.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали участниками реалити-шоу «Ставка на любовь».