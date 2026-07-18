Лазарев высказался о своем сходстве с Месси

Певец и телеведущий Сергей Лазарев прокомментировал для канала «Mash на спорте» свое сходство со знаменитым аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то, вот, вижу фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно!» — сказал Лазарев.

Исполнитель добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, но пока такой возможности у него не представилось.

Лионель Месси выступает на своем шестом чемпионате мира. Знаменитый аргентинец в семи матчах турнира забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. В финале сборная Аргентины встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал игру сборной Англии в полуфинале с Аргентиной (1:2).