«Боже, как же она светится!»: Нюша показала теплые фотографии с отдыха у моря

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина продолжает удивлять поклонников после развода с мужем Игорем Сивовым. На этот раз артистка поделилась в социальных сетях новой нежной фотосессией, сделанной во время отдыха у моря, передает Super.

На снимках артистка предстала в воздушном белом наряде с многослойной юбкой и широким поясом с золотой пряжкой. Нюша позировала босиком на песке в лучах заходящего солнца, а под публикацией лаконично написала: «Время творить».

Поклонники сразу заметили, что в последнее время певица сильно изменилась — она выглядит особенно счастливой и расслабленной.

«Боже, посмотрите, как же она светится», «Такая счастливая, будто ожила», «Нююю, какая нежная, творческая и прекрасная», — писали подписчики в комментариях.

Действительно, после расставания с мужем Нюша стала чаще экспериментировать с образами, активно заниматься творчеством и регулярно радовать поклонников новыми фотосессиями.

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