Скандал вокруг беременности Лукьяновой от Ираклии оказался фейком

Скандальная история вокруг беременности Екатерины Лукьяновой от певца Ираклия Пирцхалавы получила неожиданное продолжение. Как выяснил StarHit, все заявления модели оказались ложью. Анализ крови, сданный 15 июля в московской клинике, показал, что уровень ХГЧ у Лукьяновой находится в норме для небеременной женщины. Таким образом, беременность 22-летней модели не подтвердилась.

Фото: [ соцсети ]

За день до этого Лукьянова намекнула в соцсетях на потерю ребенка. Она написала, что 15 июля была с Иракли на УЗИ и ситуация оказалась неблагоприятной. Модель опубликовала больничные кадры и заявила, что не будет делиться подробностями, но готова рассказать все в закрытом платном канале за 990 рублей.

Сама Лукьянова утверждала, что познакомилась с Пирцхалавой 1 июня на открытии выставки в галерее. Вскоре после знакомства она снялась в клипе артиста «Матушка Россия», а через неделю они вместе улетели за границу. По словам модели, певец сразу обозначил, что у них отношения, но их не нужно афишировать.

Когда Лукьянова узнала о беременности, Пирцхалава якобы положительно отреагировал на новость и заявил, что ребенка нужно оставить. Однако позже модель увидела кадры, на которых Пирцхалава обнимается и целуется с другой женщиной во время концерта, — это стало для нее шоком, и она решила расстаться с возлюбленным.

Несмотря на развернувшийся скандал, Пирцхалава воссоединился со своей женой Еленой Гребенщиковой. Недавно она попросила поклонников не судить мужа из-за этой ситуации.

Ранее модель Екатерина Лукьянова опровергла слухи о проблемах с полицией.