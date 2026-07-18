Названа причина смерти вдовы ведущего КВН Александра Маслякова

Светлана Маслякова, вдова легендарного основателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, ушла из жизни на 79-м году. О ее смерти 17 июля сообщил сын — Александр Масляков-младший, генеральный директор ТТО «АМиК». По его словам, в последнее время Светлана Анатольевна тяжело болела, и болезнь оказалась сильнее, пишет The Voice.

При этом, по словам продюсера Сергея Дворцова, у Масляковой не было онкологии — скорее всего, у нее остановилось сердце.

Светлана Маслякова была не просто женой основателя КВН — она была его надежным тылом и главным человеком за режиссерским пультом. Многие годы она работала за кулисами, следила за качеством эфиров и всегда могла сказать свое веское слово. Ее строгость и точность в высказываниях знали все, кто имел отношение к игре.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года после долгой борьбы с онкологией. Тогда Светлана Анатольевна потеряла не только мужа, но и главного человека в своей жизни. Ее похоронят рядом с ним на Новодевичьем кладбище Москвы.

Ранее стала известна причина смерти вдовы Юрия Николаева.