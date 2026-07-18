Личность нового избранника Беллы Хадид раскрыта

Впервые пару заметили вместе еще в феврале в Милане: на снимках, попавших к Page Six, они покидали ресторан, а супермодель остановилась, чтобы раздать автографы. С тех пор Хадид не раз появлялась в родном городе Лейси — Крестед-Бьютт, небольшом горнолыжном курорте в Скалистых горах с населением всего 1692 человека.

Натан Лейси происходит из известной в Колорадо семьи, которая уже пять поколений владеет строительной компанией в Крестед-Бьютт. В местных кругах он заслужил репутацию «местного сердцееда».

Семья Лейси славится своими консервативными и религиозными взглядами, что составляет разительный контраст с либеральными убеждениями самой Хадид. Несмотря на слухи, инсайдеры утверждают, что пока речь не идет о чем-то серьезном.

«Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле», — заявил источник.

По словам близких, разрыв с предыдущим возлюбленным, ковбоем Аданом Бануэлосом, дался Хадид непросто. Их двухлетний роман был весьма бурным, а после расставания в январе пару еще не раз видели вместе. Хадид даже говорила, что не планирует вступать в новые отношения как минимум год.

Теперь же она, судя по всему, решила не торопиться и просто наслаждаться обществом нового знакомого, который, как и ее бывший, далек от мира шоу-бизнеса. Лейси ведет непубличный образ жизни, с юных лет работая в семейном бизнесе.

Ранее модель Джиджи Хадид показала редкие кадры с актером Брэдли Купером.