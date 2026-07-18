Восемь в тяжелом, один погиб: губернатор Воробьев раскрыл сводку по пострадавшим после атаки БПЛА в Подмосковье

В результате атаки беспилотников в Подмосковье погиб один человек, еще 37 пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пациент из Электростали скончался от полученных травм, и выразил соболезнования его родным.

Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двадцать три — в состоянии средней тяжести, пять — в удовлетворительном. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Электростали обломки сбитого беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Пожар на площади ста квадратных метров оперативно потушили, детей и сотрудников среди пострадавших нет. На местах продолжают работать экстренные и оперативные службы, ликвидация последствий атаки не прекращается.