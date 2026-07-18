38-летняя Асмус экстремально похудела для съемок в «Холопе-3»

Звезда «Интернов» Кристина Асмус поделилась с поклонниками историей своей экстремальной трансформации для съемок в третьей части комедийной франшизы «Холоп-3», передает The Voice. 38-летняя актриса призналась, что за время подготовки к роли ей удалось сбросить 10-12 кг.

В личном блоге Асмус рассказала, что на момент утверждения на роль она была в плюс 10-12 кг после происшествия на другой съемочной площадке.

«Я втопила сразу солидный ритм — зал 161 раз в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велик, бассейн и прочие вкусности», — с юмором поделилась актриса.

Поначалу вес стоял на месте, и Асмус уже было смирилась с тем, что ее героиня останется «аппетитной в кино». Однако затем процесс пошел настолько стремительно, что костюмеры начали ушивать одни и те же наряды каждую смену. В какой-то момент они не выдержали и буквально взмолились: «Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть». Актриса прислушалась к рекомендациям и прекратила свой эксперимент, начав питаться чем-то, кроме воздуха.

Съемки третьего «Холопа», режиссером которого вновь выступил Клим Шипенко, проходили в России и Турции. Ключевой турецкой локацией стала древняя крепость Мамуре в городе Анамур близ Алании. В центре сюжета — семейная пара на грани развода, которую сыграли Асмус и Павел Прилучный. Также в фильме заняты Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие звезды.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что решил похудеть из-за Валерии.