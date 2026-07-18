Место в мусорке: почему стоит избавиться от силиконового чехла для телефона

Мелкие царапины на корпусе телефона могут появиться даже у тех, кто постоянно носит его в чехле. Причиной зачастую становится не сам аксессуар, а то, что скапливается под ним. О том, как защитить смартфон от таких повреждений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал мастер по ремонту техники Виталий Трунов.

Многие владельцы смартфонов стараются сэкономить на аксессуарах, хотя именно от качества чехла во многом зависит защита устройства. По словам Трунова, сам чехол не повреждает корпус смартфона. Основная проблема — грязь, которая постепенно скапливается внутри.

«В чехол попадают мелкие частицы, например, песок. Чехол не является герметичным, а в карманах одежды и сумках постоянно скапливаются пыль, песок и другой мелкий мусор. Постепенно эти частицы оказываются между телефоном и чехлом. Сам по себе качественный чехол не способен поцарапать смартфон», — объяснил эксперт.

Мягкие силиконовые чехлы со временем начинают неплотно прилегать, а внутри них быстро скапливается грязь. Жесткие карбоновые модели плотнее прилегают к корпусу, поэтому свободного пространства для песка и пыли в них значительно меньше.

Если прозрачный силикон пожелтел, а жесткий карбоновый чехол треснул или перестал плотно фиксировать смартфон, его лучше заменить, заключил специалист.

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