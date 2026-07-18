«Мой взор обращен в будущее»: почему Томас Андерс отказался от воссоединения Modern Talking?

Легендарный немецкий дуэт Modern Talking, подаривший миру десятки суперхитов 1980-х и 1990-х, не вернется на сцену. Томас Андерс официально отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болена о воссоединении коллектива, сообщает Super.

Андерс подчеркнул, что бесконечно благодарен фанатам за многолетнюю верность и с теплотой относится к истории группы. Однако сейчас он счастлив развивать сольную карьеру, которую успешно строит последние 23 года — с момента окончательного распада дуэта в 2003 году.

Сейчас Томас полностью сосредоточен на подготовке к гастрольному туру по Германии. При этом он пообещал, что на сольных концертах по-прежнему будет исполнять самые известные композиции Modern Talking. Бывшему коллеге Болену Андерс пожелал всего наилучшего и успехов в будущих проектах.

Накануне 72-летний Дитер в интервью Bild заявил, что готов поставить точку в давней вражде и возродить дуэт. По его словам, все негативные эмоции давно улетучились, а феноменальный интерес к наследию группы никуда не делся. Поводом для возрождения, по его задумке, могли бы стать 10 крупных шоу по всему миру, документальный фильм и мюзикл.

Напомним, Modern Talking, созданный в 1984 году, признан самым коммерчески успешным проектом в истории немецкой музыки с продажами более 200 млн дисков. Дуэт уже распадался в 1987 году и воссоединялся в 1998-м, окончательно прекратив совместную деятельность в 2003-м.

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