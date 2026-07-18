Анжелика Варум тайно купила дом в Майами и «скрыла» его за компанией

Певица Анжелика Варум приобрела недвижимость в Соединенных Штатах. Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, сделка прошла в строгой тайне летом 2022 года — спустя всего четыре месяца после начала специальной военной операции (СВО).

Коттедж площадью 139 кв. метров расположен в районе Аллапатта, всего в 3 км от центра Майами. Участок занимает 4,6 сотки, а дорога до знаменитого местного пляжа пешком занимает около десяти минут.

Отмечается, что дом был построен в 1938 году. В нем есть три спальни и три ванные комнаты. Стоимость объекта составила около $550 тысяч, что по курсу того времени равнялось примерно ₽33 млн.

Юридическим собственником недвижимости выступает компания Novarum, зарегистрированная во Флориде в формате LLC (Limited Liability Company). По информации SHOT, такая схема была выбрана для защиты имущества от возможных судебных исков и персональных санкций из-за российского гражданства певицы. В США этот инструмент широко используется для владения активами и ведения бизнеса.

Содержание «американской мечты» обходится певице недешево: ежегодный налог на недвижимость составляет около $7 тысяч.

Это далеко не единственная зарубежная недвижимость Варум: у нее также есть апартаменты площадью 122 кв. метра в элитном пригороде Флориды — Авентуре, где жилой комплекс оборудован бассейном, спортзалом и консьерж-сервисом. Ее муж Леонид Агутин также владеет несколькими объектами в Майами, включая квартиру, которую он сдает за $7 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев потратил более ₽30 млн на страховку своего особняка в Майами.