«А как я с ней играть буду?»: Оксана Самойлова стала тетей

Многодетная мама Оксана Самойлова, бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) поделилась радостной новостью со своими подписчиками, пишет Super. В ее семье произошло пополнение — у блогера родилась племянница.

Особенно трогательной и забавной оказалась реакция младшего сына Оксаны. Пятилетний мальчик, который вместе с братьями и сестрами растет в окружении любви и заботы, был уверен, что все дети рождаются уже примерно шестилетними. Поэтому, когда он узнал, что у родственников появилась девочка, он сначала сильно расстроился, не понимая, как можно играть с таким маленьким человеком.

«А как я с ней играть буду? Она же маленькая…», — спросил он с искренним удивлением.

Самойлова с улыбкой рассказала, что ее сыну пришлось объяснять, что младенцы сначала растут, и только потом с ними можно играть. Этот забавный эпизод стал настоящим украшением семейной новости и вызвал улыбки у многих подписчиков, которые оценили непосредственность малыша.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о сломанном ее детьми бассейне на круизном лайнере.