Массовые убийства без суда и следствия: как в Выборге в 1918 году произошла расправа над русскими

В конце апреля 1918 года, во время гражданской войны в Финляндии, в Выборге произошли массовые убийства русскоязычного населения. В течение двух дней, 29–30 апреля, белофинны уничтожали людей без суда и следствия — вне зависимости от их политических взглядов. Основанием для расправы зачастую становилось лишь происхождение. К трагической дате интернет-издание «Подмосковье сегодня» вспоминает страшные события «выборгской резни».

В 1809 году Финляндии, бывшая под властью шведской короны, вошла в состав Российской империи. Великое княжество Финляндское получило широкую автономию, а император Александр I присоединил к региону Выборг. Однако к концу XIX века усилилась политика русификации, что вызвало рост недовольства финнов и способствовало распространению националистических настроений. Так, за особое положение в империи финны отплатили этнической чисткой русских.

После революции 1917 года Финляндия объявила независимость. Тогда в стране началась гражданская война между «красными» (отряды финской Красной гвардии) и «белыми» («Охранный корпус Финляндии» — щюцкор). Националистические идеи процветали в армии Карла Густава Маннергейма, бывшего русского генерала и действующего командира частей щюцкора, — почти все русские воспринимались противниками независимой Финляндии.

Кульминацией нарастающего насилия стали события в Выборге 29–30 апреля 1918 года. Когда «белые» войска вошли в город, значительная часть «красных» уже покинула его. Тем не менее начались массовые аресты и расстрелы мирных жителей, приговоры выносили независимо от политических взглядов. Свидетельства очевидцев указывают, что людей могли казнить лишь за то, что они не могли досчитать до десяти по-фински.

«Решительно все, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей, пристреливались на месте. Сдавшихся в плен „красных“ „белые“ оцепляли и гнали в крепостной ров; при этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Расстреливали на глазах у толпы; перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т. д. Особенно охотились за русскими офицерами; погибло их несть числа», — сохранились воспоминания спасшегося русского эмигранта.

По оценкам исследователей, за два дня было убито несколько сотен человек. Точное число жертв остается неизвестным: удалось установить лишь часть имен погибших. Среди них были не только взрослые, но и дети — самыми молодыми из убитых были 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков, пишет профессор Ларс Вестерлунд в своей книге «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть».

«Выборгская резня» стала кульминацией русофобии в Финляндии в первой половине XX века, но не ее завершением. К осени 1918 года около 20 тыс. бывших русских подданных были выдворены из страны. Впоследствии ненависть вылилась в создание финнами «русских концлагерей» в Карелии в годы Второй мировой войны.