Атака БПЛА на регионы России 29 апреля 2026: угроза в Татарстане и Удмуртии, сбитые дроны в Воронеже

В ночь на 29 апреля и в утренние часы несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников, а в ряде областей был объявлен режим «Беспилотная опасность».

Режимы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо»

В Татарстане в 3:09 утра была объявлена беспилотная опасность, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска. Позже, в 4:42, угроза атаки БПЛА была объявлена на города Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу.

В Удмуртии в 5:00 был введен сигнал «Беспилотная опасность», а в 7:00 — сигнал «Опасное небо» в Увинском, Селтинском, Сюмсинском и Вавожском районах в связи с угрозами атак. Аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск судов.

В Челябинской области в 7:00 был объявлен режим беспилотной опасности, а аэропорт Челябинска приостановил работу. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.

Воронежская область

В ночь на среду силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Меры безопасности

При появлении беспилотного летательного аппарата в воздухе или на земле необходимо: