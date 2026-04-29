Атака БПЛА на регионы России 29 апреля 2026: угроза в Татарстане и Удмуртии, сбитые дроны в Воронеже
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на 29 апреля и в утренние часы несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников, а в ряде областей был объявлен режим «Беспилотная опасность».
Режимы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо»
В Татарстане в 3:09 утра была объявлена беспилотная опасность, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска. Позже, в 4:42, угроза атаки БПЛА была объявлена на города Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу.
В Удмуртии в 5:00 был введен сигнал «Беспилотная опасность», а в 7:00 — сигнал «Опасное небо» в Увинском, Селтинском, Сюмсинском и Вавожском районах в связи с угрозами атак. Аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск судов.
В Челябинской области в 7:00 был объявлен режим беспилотной опасности, а аэропорт Челябинска приостановил работу. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.
Воронежская область
В ночь на среду силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
Меры безопасности
При появлении беспилотного летательного аппарата в воздухе или на земле необходимо:
- Немедленно сообщить по номеру 112.
- Не пользоваться мобильной связью вблизи объекта.
- Не пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон.
- Найти укрытие и дождаться прибытия специалистов.