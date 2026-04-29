«Локомотив» не смог договориться с защитником Фассоном о продлении контракта

Переговоры от лица клуба был экс-вратарь «Локо» и сборной России Маринато Гильерме, который в настоящее время работает в академии железнодорожников. Но два бразильца не нашли общего языка.

По данным Карпова, Фассон хотел за продление контракта подъемные в размере 200 млн руб. и ежемесячную зарплату — 15 млн руб. В «Локомотиве» посчитали эти требования завышенными. Инсайдер отмечает, что теперь железнодорожникам не просто будет найти квалифицированного левого защитника за ту сумму, в которую бы обошлось продление Фассона.

Лукас Фассон, которому через месяц исполнится 25 лет, выступал за «Локомотив» с 2022 года. Железнодорожники приобрели футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за €3 млн. В текущем сезоне Фассон провел 31 матча за «Локо» в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал три передачи.

