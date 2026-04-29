Пенсия вырастет в два раза при одном условии: как получать повышенную выплату

Размер страховой пенсии в России может увеличиться более чем в два раза, если человек не оформляет ее сразу после наступления права, а откладывает обращение. Об этом в интервью RT напомнил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, в законе о страховых пенсиях предусмотрены специальные повышающие коэффициенты. Они применяются и к фиксированной выплате, и к индивидуальному пенсионному коэффициенту, если человек решает отложить выход на пенсию. Максимальная прибавка возможна при отсрочке до десяти лет.

Как уточнил эксперт, при такой отсрочке коэффициенты превышают 2 и в итоге позволяют увеличить размер страховой пенсии более чем вдвое по сравнению с обычным назначением. При этом итоговая сумма все равно будет зависеть от количества накопленных пенсионных баллов, а также от действующего размера фиксированной выплаты и стоимости одного балла.

