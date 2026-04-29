В Дзержинском возвели паркинг в киноклубе

В строящемся здании киноклуба на территории жилого комплекса «Лесные озера» в городском округе Дзержинский построили многоуровневый паркинг на 549 машино-мест, ООО ХСТФ ФОБОС выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь автостоянки превышает 21,8 тыс. кв. м, она размещена под всем зданием киноклуба, оснащена лифтами, лестничными клетками и местами для маломобильных групп населения. В новом здании киноклуба площадью более 36 тыс. кв. м обустроят трансформируемый зрительный зал, рассчитанный на 500 посетителей. Посетителям будут доступны предприятие общественного питания, клубная зона, рекреационные и выставочные помещения.

ЖК представляет собой монолитную многоквартирную новостройку класса «комфорт», которая состоит из пяти 17-этажных секций.

