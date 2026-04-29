В ЦСКА рассказали, почему невозможно провести матч со «Спартаком» в «Лужниках»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил в своем телеграм-канале, почему нельзя было организовать матч со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России в «Лужниках», которые бы вместили большее количество болельщиков.

«Лужники» вмещают 80 тыс. зрителей. На матчах Кубка России не требуется Fan ID, дерби двух непримиримых соперников могло бы собрать полный стадион. Особенно с учетом того, что успех в Кубке России мог бы спасти сезон для каждой из команд, у которых в чемпионате дела идут не слишком хорошо.

«На сегодняшний день на стадионе «Лужники», к сожалению, существуют ограничения посещаемости: не готово поле, ремонт вокруг чаши. Поэтому «Лужники» были не готовы на сегодняшний день принять этот матч даже в теории. В теории этот идеальный мир, в котором мы играем со «Спартаком» и собираем 80 тысяч в «Лужниках», был бы невозможен», — сказал Кирилл Брейдо

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене».

Ранее стало известно, что в нем из-за травм не примут участия голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник армейцев Мойзес.