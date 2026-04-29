Пропустили оплату коммуналки: что делать, чтобы не довести до суда

Если срок оплаты ЖКУ уже пропущен, затягивать ситуацию не стоит. Как пояснил RT депутат Госдумы Александр Якубовский, лучший вариант — как можно быстрее закрыть задолженность.

А если такой возможности нет, нужно не прятаться от проблемы, а сразу обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и письменно согласовать график погашения долга.

По его словам, последствия не наступают мгновенно. Пени начинают начисляться не с первого дня: первые 30 дней даются на то, чтобы погасить долг без дополнительных начислений. Но если тянуть дальше, сумма начнет расти, а затем могут последовать предупреждения, ограничение отдельных коммунальных услуг и уже после этого — судебное взыскание.

Отдельно Якубовский подчеркнул, что если вопросы вызывает сама сумма в платежке, ее нельзя просто игнорировать. Нужно запросить расшифровку начислений, проверить показания счетчиков, тарифы, перерасчеты и пени. Все обращения лучше фиксировать письменно — через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в управляющую организацию. Такой подход, по его словам, помогает снизить риск лишних начислений, отключений и споров в суде.

Ранее сообщалось, что критерии ухудшения жилищных условий предложили изменить.