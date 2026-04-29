Аршавин назвал команду, которая может помочь «Зениту» в чемпионской гонке

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, футбольный эксперт Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» предположил, в каком из оставшихся матчей РПЛ «Краснодар» может потерять очки в чемпионской гонке и уступить первую строчку петербургской команде.

За три тура до конца чемпионата «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенита» на один балл. «Быкам» предстоит сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом». «Зенит» ждут матчи с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

Аршавин считает, что «Краснодар» обыграет и «Акрон», и «Оренбург», а вот во встрече с бело-голубыми может оступиться.

При этом в последних матчах «Динамо» является довольно удобным соперником для «Краснодара». Год назад именно в матче с москвичами (3:0) «быки» оформили чемпионство, а в 1994 году лишили «Динамо» возможности претендовать на золото (1:0). В последний раз в официальных матчах бело-голубые обыгрывали «Краснодар» в августе 2023 года в Кубке России (4:3), а в РПЛ не побеждали с апреля 2022 года.

